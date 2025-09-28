Trump rilancia il piano per Gaza Netanyahu frena | C' è molto lavoro da fare

Il presidente americano Donald Trump ha parlato di "qualcosa di speciale, una prima volta" nelle negoziazioni di pace in Medio Oriente, alla vigilia dell'incontro alla Casa Bianca con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "Abbiamo una reale possibilità di raggiungere qualcosa di grande. 🔗 Leggi su Today.it

Trump rilancia l’intesa con Hamas: vertice con Netanyahu per fermare la guerra

Netanyahu e Trump uniti sulla linea anti-Hamas. Capitolo dazi, Trump rilancia: 50% sulle importazioni dal Brasile

Dazi Usa al 30%: Trump rilancia lo scontro commerciale, l’Unione Europea valuta contromisure

trump rilancia piano gazaNetanyahu, stiamo lavorando ad accordo su piano Trump per Gaza - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu dovrebbe incontrare Steve Witkoff stasera per la terza volta dal suo arrivo negli Stati Uniti, in preparazione dell'incontro di domani con il presidente degli ... Come scrive ansa.it

'Gaza sarà liberata dal terrorismo', Trump presenta un piano in 21 punti per la pace - Donald Trump rilancia la sua visione per Gaza: 21 punti tra diplomazia muscolare, disarmo e ricostruzione sotto controllo americano ... Riporta it.blastingnews.com

