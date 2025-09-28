Trump rilancia il piano per Gaza Netanyahu frena | C' è molto lavoro da fare
Il presidente americano Donald Trump ha parlato di "qualcosa di speciale, una prima volta" nelle negoziazioni di pace in Medio Oriente, alla vigilia dell'incontro alla Casa Bianca con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "Abbiamo una reale possibilità di raggiungere qualcosa di grande. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: trump - rilancia
Trump rilancia l’intesa con Hamas: vertice con Netanyahu per fermare la guerra
Netanyahu e Trump uniti sulla linea anti-Hamas. Capitolo dazi, Trump rilancia: 50% sulle importazioni dal Brasile
Dazi Usa al 30%: Trump rilancia lo scontro commerciale, l’Unione Europea valuta contromisure
Trump rilancia la teoria dei complottisti di QAnon: "Agenti Fbi infiltrati durante l'assalto al Campidoglio" - X Vai su X
Trump rilancia la pena di morte a Washington e scatena una guerra commerciale: dazi record su farmaci, mobili e camion #Trump #Washington #dazi - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu, stiamo lavorando ad accordo su piano Trump per Gaza - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu dovrebbe incontrare Steve Witkoff stasera per la terza volta dal suo arrivo negli Stati Uniti, in preparazione dell'incontro di domani con il presidente degli ... Come scrive ansa.it
'Gaza sarà liberata dal terrorismo', Trump presenta un piano in 21 punti per la pace - Donald Trump rilancia la sua visione per Gaza: 21 punti tra diplomazia muscolare, disarmo e ricostruzione sotto controllo americano ... Riporta it.blastingnews.com