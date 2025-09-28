Trump ordina l’invio dell’esercito a Portland

“Autorizzo l’uso della forza massima”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump innalza il livello di scontro e ordina al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, di inviare la guardia nazionale a Portland e nelle strutture dell’Ice, l’agenzia responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione. “Su richiesta del Segretario alla Sicurezza Interna, Kristi Noem, sto ordinando a Hegseth di fornire tutte le truppe necessarie per proteggere Portland, devastata dalla guerra, e tutte le nostre strutture Ice sotto assedio a causa degli attacchi di Antifa e di altri terroristi interni”, ha scritto il tycoon su Truth. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

