Trump l’Europa e l’Ucraina | fine di un’amicizia inizio di un affare

Trump ci ha abituati ai cambi repentini di atteggiamento. Per questo conviene sempre prendere con cautela le sue dichiarazioni e, soprattutto, le sue reali intenzioni. Se però consideriamo consolidati alcuni punti chiave della sua politica MAGA - l’interesse economico americano come priorità, la. 🔗 Leggi su Today.it

Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

Putin dice sì all'incontro con Trump. Zelensky su X: «L'Europa sia coinvolta, grazie a Meloni per il sostegno»

Economia crollerebbe del 4%, Trump riconosce nostra situazione". #ANSAEuropa #orban - X Vai su X

Tra le pieghe della guerra culturale di Trump contro l'Europa. L'attuale Amministrazione americana mette in discussione valori, autonomia e identità del continente europeo. Di Andre Wilkens e Pawel Zerka - facebook.com Vai su Facebook

I dazi di Trump, guerra senza fine Ora a tremare è il farmaceutico - Con 119,7 miliardi di euro nel 2024, il pharma è il primo comparto di export dall’Ue agli Usa (il 15% del totale). Lo riporta repubblica.it

The Telegraph: Trump offrirà incentivi economici a Putin per porre fine alla guerra in Ucraina - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto a offrire a Putin l'accesso alle risorse naturali dell'Alaska e alle terre rare ucraine e la revoca di alcune sanzioni in cambio della fine della ... Lo riporta it.euronews.com