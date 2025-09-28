Trump aspetta Netanyahu | In Medio Oriente sono tutti d’accordo con il mio piano si farà Hamas | Persi due ostaggi stop ai raid per 24 ore
Il tempo stringe, soprattutto per chi come Donald Trump aveva promesso di porre fine alle operazioni militari israeliane in pochi giorni. Eppure, forse, la conclusione si avvicina davvero: «Sono tutti a bordo per qualcosa di speciale, per la prima volta in assoluto », ha scritto sul suo social Truth riferendosi al piano in 21 punti per far tornare la pace nel Medio Oriente. Tra i principali, la liberazione di centinaia di prigionieri palestinesi e di tutti gli ostaggi in mano al gruppo armato, ma anche la possibile creazione di un ente super partes che coinvolgerebbe anche Tony Blair e che guiderebbe un governo transitorio in Palestina. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: trump - aspetta
Trump aspetta Netanyahu e snobba Musk: “Crea il terzo partito? Ridicolo”
L’Europa aspetta i nuovi dazi di Trump: come procede la trattativa e cosa può succedere ora – Il video
Putin aspetta da Trump un annuncio che lo riguarda
Trump annuncia nuovi dazi su farmaci, mobili e camion dal 1 Ottobre. Cosa ci dobbiamo aspettare https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/trump-annuncia-nuovi-dazi-farmaci-mobili-camion/ - facebook.com Vai su Facebook
Patto a 26 per l'Ucraina a Parigi, ma si aspetta Trump. Il punto di @MattiaBBagnoli. #ANSAEuropa #Ucraina Vai su X
Trump, tutti d'accordo in Medio Oriente per la prima volta - Tutti sono a bordo per qualcosa di speciale, per la prima volta in assoluto. Si legge su ansa.it
Il piano di Trump, 21 punti per riportare la pace a Gaza - Donald Trump non rinuncia al ruolo di attore per una "pace permanente e duratura" in Medio Oriente e presenta ai partner arabi un piano dettagliato su Gaza per porre fine a due anni di ostilità post 7 ... Lo riporta ansa.it