Trump aspetta Netanyahu | In Medio Oriente sono tutti d’accordo con il mio piano si farà Hamas | Persi due ostaggi stop ai raid per 24 ore

Il tempo stringe, soprattutto per chi come Donald Trump aveva promesso di porre fine alle operazioni militari israeliane in pochi giorni. Eppure, forse, la conclusione si avvicina davvero: «Sono tutti a bordo per qualcosa di speciale, per la prima volta in assoluto », ha scritto sul suo social Truth riferendosi al piano in 21 punti per far tornare la pace nel Medio Oriente. Tra i principali, la liberazione di centinaia di prigionieri palestinesi e di tutti gli ostaggi in mano al gruppo armato, ma anche la possibile creazione di un ente super partes che coinvolgerebbe anche Tony Blair e che guiderebbe un governo transitorio in Palestina.