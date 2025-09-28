Trump al vertice con i generali martedì

Servizitelevideo.rai.it | 28 set 2025

18.30 ll presidente Trump ha deciso all'ultimo minuto di partecipare martedì al raduno dei massimi generali e ammiragli Usa in Virginia.Un vertice convocato con breve preavviso dal segretario alla difesa Hegseth,il quale discuterà della necessità di un "ethos guerriero" in tutto l'esercito statunitense, ma sicuramente toccherà altri argomenti. La presenza di Trump aggiunge nuove preoccupazioni per la sicurezza all' imponente evento militare quasi senza precedenti,e potrebbe aggiungere un tono più politicizzato all'incontro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

