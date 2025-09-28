Truffe troppo facile dire solo di stare più attenti

Ogni giorno decine di anziani vengono raggirati da falsi operatori bancari o assicurativi con truffe online e telefonate sospette. Nel mirino ci sono finti call center e false e-mail che avvertono di movimenti sospetti sul conto corrente. Non parliamo più di casi isolati, ma di un fenomeno dilagante che sottrae ai più fragili i risparmi . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Truffe, troppo facile dire solo di stare più attenti

In questa notizia si parla di: truffe - troppo

Le truffe hanno mille volti. Impara a riconoscerle. Finti consulenti bancari, e-mail che sembrano arrivare dalla tua banca, offerte troppo belle per essere vere: le truffe sono ovunque e assumono mille forme. ?Scopri come difenderti con i consigli de “I Naviga - facebook.com Vai su Facebook

Truffe sui prestiti: come funzionano e come riconoscerle - Fai molta attenzione, perché fuori dai siti ufficiali delle società finanziarie e dei comparatori di prestiti online accreditati come Facile. Da facile.it

Allarme truffe, sono 2 milioni gli italiani vittime di frodi legate al conto corrente. Chi sono i più colpiti e come proteggersi - Conti correnti, rimane l’allarme truffe con oltre 2 milioni di italiani colpiti in un anno. Secondo italiaoggi.it