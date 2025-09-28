Truffe sul web | scattano sette denunce

La lotta alle truffe resta uno dei principali focus sul quale agiscono i carabinieri. C’è chi crede di acquistare a prezzo stracciato un ricambio per la propria auto, chi paga con una ricarica postepay quasi 2000 euro per una bici da corsa, chi si lascia convincere a comunicare via mail le proprie coordinate bancarie, con tanto di pin, dopo aver ricevuto una email che improvvisamente paventa il rischio di un blocco del proprio conto. Questi e molti altri gli identikit delle persone (non solo anziani, anzi) che ogni giorno incappano nella rete dei truffatori via-web. È più difficile invece tracciare l’identikit di questi criminali specializzati, che gettano l’amo in maniera seriale e massiva su siti di e-commerce o di vendita di oggetti usati ovvero attraverso email fraudolente, attendendo che qualcuno vi abbocchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

