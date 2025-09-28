Truffe e raggiri Come evitare gli inganni | Prudenza e chiamare subito il 112

"Come difendersi da truffe e furti?" "Alle volte basta essere prudenti e non fidarsi degli sconosciuti". Lo hanno ribadito il comandante della Stazione Carabinieri di Perugia-Fortebraccio, Giuseppe Pontemezzo, e il maresciallo Piero Monteleone, intervenuti all’incontro organizzato dall’associazione Vivere Monteluce. Tra i suggerimenti dell’Arma, l’importanza di adottare comportamenti prudenti nella vita di tutti i giorni, sia in casa che fuori. È stato infatti ricordato di non aprire mai la porta a sconosciuti, soprattutto se i malintenzionati dovessero presentarsi con la scusa di essere tecnici, impiegati comunali eo operatori di servizi senza preavviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

