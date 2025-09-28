In un caso sono riusciti a spillare un totale di 5mila euro a un anziano residente a Cantiano, nell’altro la vittima si è accorto e ha sventato la truffa. Di certo, c’è che nell’entroterra, a Urbino e in altri centri più piccoli, da giorni c’è in azione un banda di truffatori che lavora coi telefonisti, probabilmente situati fuori regione, e dei complici che all’occorrenza, come successo a Cantiano, sono subito pronti a presentarsi sotto casa dei truffati per riscuotere il bottino. A Cantiano la truffa avviene venerdì scorso. I truffatori chiamano a casa di un 77enne, a cui un fasullo agente del Commissariato dice che la sua auto è stata coinvolta in una rapina e che quindi servono soldi "per sistemare la questione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffatori spillano soldi agli anziani