Truffa del sondaggio su WhatsApp | quali sono i segnali per non cadere in trappola

Ilgiornale.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con ben 2,78 miliardi di utenti, WhatsApp è una piattaforma decisamente "ghiotta" per i cyber-criminali, che trovano in essa un ottimo terreno di caccia. Escogitando stratagemmi sempre nuovi, i malviventi riescono infatti a raggirare moltissime vittime che cadono nelle loro trappole. Le insidie, purtroppo, sono continue, ed è importante restare sempre vigili. Proprio di recente è stata segnalata una nuova truffa. Stando alle ultime informazioni che circolano in rete, alcuni criminali stanno sfruttando WhatsApp per raggiungere le loro vittime e tendere l'ennesima trappola. Questa volta è stato utilizzato l'espediente dei concorsi online e dei sondaggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

