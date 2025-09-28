Trovato morto nudo in piscina a 27 anni dramma nell'hotel di Capaccio Paestum
Morto un dipendente 27enne dell'hotel di Capaccio Paestum. L'uomo è stato ritrovato a bordo piscina questa mattina. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo
Era in pensione, ma voleva lavorare: trovato morto dal proprietario. “A 66 anni era in prova”
Accertamenti dei carabinieri. Trovato morto a 35 anni. Il magistrato dispone l’autopsia
L’imprenditore italiano Edoardo Sarchi è stato trovato morto in Albania - X Vai su X
Un uomo trovato morto in mare nei pressi di una banchina del porto di Civitavecchia. Indagini in corso per chiarire le cause del decesso - facebook.com Vai su Facebook
