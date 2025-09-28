Trovato con 40 mila euro di cocaina | arrestato trentaseienne

Poco più di quattro etti di cocaina sulla piazza di spaccio avrebbero fruttato circa 40 mila euro. E' finito dietro le sbarre del Coroneo un trentaseienne di origini campane, fermato nei giorni scorsi dalla polizia locale e arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. A darne. 🔗 Leggi su Triesteprima.it