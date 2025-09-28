Trovato cadavere nelle campagne di Foggia | ipotesi omicidio

Potrebbe essere stato assassinato con un colpo d'arma da fuoco, compatibile con le ferite ritrovate sul suo corpo, l'uomo di origini africane trovato senza vita da alcuni agricoltori nel pomeriggio di oggi, domenica 28 settembre, in una zona di campagna tra Foggia e Carapelle. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

