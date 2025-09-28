Trovato cadavere nelle campagne di Foggia | ipotesi omicidio
Potrebbe essere stato assassinato con un colpo d'arma da fuoco, compatibile con le ferite ritrovate sul suo corpo, l'uomo di origini africane trovato senza vita da alcuni agricoltori nel pomeriggio di oggi, domenica 28 settembre, in una zona di campagna tra Foggia e Carapelle. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: trovato - cadavere
Roma, trovato il cadavere di una donna tra le sterpaglie
Roma, cadavere di una donna trovato tra i cespugli
La macabra scoperta: trovato un cadavere, si indaga per omicidio
Tragedia al porto: trovato cadavere in mare https://ift.tt/OigzHQJ - X Vai su X
+++ ultima ora +++ Trovato cadavere in mare Link al primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Cadavere rinvenuto a Foggia. Sul corpo una ferita d'arma da fuoco - Lo hanno trovato alcuni agricoltori nelle campagne di Carapelle. Come scrive rainews.it
Cadavere nelle campagne di Foggia, ipotesi omicidio: vittima un nordafricano - Il corpo di un uomo, probabilmente nordafricano, è stato trovato oggi nelle campagne di Foggia con una ferita sospetta. Si legge su trmtv.it