Troppa Olimpia per Brescia | Milano conquista la sua sesta Supercoppa

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Olimpia scappa via nel secondo tempo e supera Brescia 76-90 conquistando il primo trofeo della stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

