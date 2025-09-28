Trofeo Coni 2025 il Tennis Club Capaci alla mini olimpiade di Lignano Sabbiadoro
Lignano Sabbiadoro si prepara ad accogliere il più importante appuntamento dello sport giovanile italiano. Da oggi (28 settembre) al primo ottobre, la città friulana diventerà il palcoscenico della decima edizione del Trofeo Coni, una vera e propria mini olimpiade che unisce competizione sportiva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il CONI Abruzzo pronto a sventolare il vessillo della regione al Trofeo CONI Estivo 2025
