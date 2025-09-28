Trionfo Italia sul tetto del mondo Giannelli piange | Lavia è per te
Lacrime di gioia, lacrime azzurre. L’Italia della pallavolo maschile si conferma campione del mondo, ribadendo a tutti che i più forti siamo noi, sia con gli uomini che con le donne. Tre settimane fa l’impresa firmata dalle ragazze di Julio Velasco, adesso i ragazzi di Fefè De Giorgi, uno di quelli che faceva parte della squadra allenata dal ct argentino negli anni novanta. L’ultimo ostacolo spazzato via nella solita maniera. Cuore, concentrazione e grande pallavolo. Nella pallavolo, come nel tennis, non ce n’è per nessuno. Neanche la Bulgaria ha potuto fermare una squadra che aveva in testa un solo obiettivo: vincere. 🔗 Leggi su Panorama.it
