Triestino muore durante l' immersione in Toscana | addio a Aaron Ursich aveva 31 anni
Aaron Ursich, trentunenne triestino è morto in Toscana durante un'immersione. Il giovane si trovava nelle acque a nord delle secche di Vada, a qualche chilometro da Rosignano Solvay. Ursich era assieme ad altri due compagni di immersioni, entrambi della squadra triestina impegnata nella. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: triestino - muore
Tragedia in montagna: triestino muore a 59 anni per un malore
Tragedia a Trieste, uomo muore durante gara canottaggio davanti al molo Audace ARTICOLO --> https://www.triestecafe.it/it/news/cronaca/tragedia-a-trieste-uomo-muore-durante-gara-canottaggio-davanti-molo-audace-trieste.html - facebook.com Vai su Facebook
Tragico incidente tra Sicciole e Dragogna, giovane muore schiantandosi contro un albero https://triesteallnews.it/2025/09/tragico-incidente-tra-sicciole-e-dragogna-giovane-muore-schiantandosi-contro-un-albero/… - X Vai su X
Tragico malore dopo l’immersione, muore un turista tedesco all’Isola d’Elba - Isola d’Elba, 24 settembre 2025 – Tragedia nei mari dell’Isola d’Elba, dove un sub di 80 anni di nazionalità tedesca ha accusato un malore durante un immersione al largo del versante del comune di ... Si legge su lanazione.it