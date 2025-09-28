Triestino muore durante l' immersione in Toscana | addio a Aaron Ursich aveva 31 anni

Livornotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aaron Ursich, trentunenne triestino è morto in Toscana durante un'immersione. Il giovane si trovava nelle acque a nord delle secche di Vada, a qualche chilometro da Rosignano Solvay. Ursich era assieme ad altri due compagni di immersioni, entrambi della squadra triestina impegnata nella. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: triestino - muore

Tragedia in montagna: triestino muore a 59 anni per un malore

triestino muore durante immersioneTragico malore dopo l’immersione, muore un turista tedesco all’Isola d’Elba - Isola d’Elba, 24 settembre 2025 – Tragedia nei mari dell’Isola d’Elba, dove un sub di 80 anni di nazionalità tedesca ha accusato un malore durante un immersione al largo del versante del comune di ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Triestino Muore Durante Immersione