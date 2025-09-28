Treviso auto viola l’alt dei carabinieri | un morto e un ferito
A Treviso un giovane è morto e un altro è rimasto ferito. La loro auto non ha rispettato l’ alt dei carabinieri. La vettura è andata a schiantarsi, durante l’inseguimento, prima contro un palo dell’illuminazione e poi contro un albero. L’incidente è avvenuto sabato sera a Sant’Andrea Oltre Muson, una frazione di Castelfranco Veneto (Treviso). La vittima è un trevigiano di 27 anni, che sedeva accanto al conducente. A guidare la vettura era un 37enne, originario di Mantova ma residente in Toscana. Quest’ultimo ha riportato gravi ferite. E’ intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato il ferito presso il pronto soccorso dell’ospedale di Treviso. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
