Treviso auto viola l’alt dei carabinieri | un morto e un ferito

Gbt-magazine.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Treviso un giovane è morto e un altro è rimasto ferito. La loro auto non ha rispettato l’ alt dei carabinieri. La vettura è andata a schiantarsi, durante l’inseguimento, prima contro un palo dell’illuminazione e poi contro un albero. L’incidente è avvenuto sabato sera a Sant’Andrea Oltre Muson, una frazione di  Castelfranco Veneto  (Treviso). La vittima è un trevigiano di 27 anni, che sedeva accanto al conducente. A guidare la vettura era un 37enne, originario di Mantova ma residente in Toscana. Quest’ultimo ha riportato gravi ferite. E’ intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato il ferito presso il pronto soccorso dell’ospedale di Treviso. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

treviso auto viola l8217alt dei carabinieri un morto e un ferito

© Gbt-magazine.com - Treviso, auto viola l’alt dei carabinieri: un morto e un ferito

In questa notizia si parla di: treviso - auto

Tenta di fuggire con l'auto dai carabinieri, poi si schianta contro una pianta: morto un ragazzo di 23 anni a Treviso

Fugge dai carabinieri e perde il controllo dell'auto, morto un 23enne: viaggiava con dei panetti di hashish. E' accaduto a Treviso

Treviso, fugge all’alt dei carabinieri e si schianta con l’auto: morto 23enne

Auto fugge all'alt dei carabinieri nel Trevigiano, 27enne muore durante inseguimento - Leggi su Sky TG24 l'articolo Auto fugge all'alt dei carabinieri nel Trevigiano, 27enne muore durante inseguimento ... Scrive tg24.sky.it

treviso auto viola l8217altTreviso, auto inseguita dai carabinieri finisce fuori strada: morto passeggero, grave il conducente - La vittima è Simone Stepich, 27 anni, residente a Castelfranco. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Treviso Auto Viola L8217alt