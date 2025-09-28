Treno e navetta la coincidenza che mancava
Doppio risultato positivo per i pendolari e gli utenti del trasporto pubblico che vivono a San Lazzaro. Da alcuni giorni, grazie all’azione del comitato di frazione MaMaPo, che si è confrontato con Comune di San Lazzaro di Savena e Srm, l’agenzia che si occupa di mobilità e trasporto pubblico locale per il Comune di Bologna e l’area metropolitana col gestore Tper Spa, sono operative due modifiche di orario pomeridiano-serale a favore di chi proviene in treno da Bologna. Si tratta in sostanza di due nuove coincidenze bus pensate per chi arriva in stazione a San Lazzaro: ora ad attendere i pendolari ci saranno le navette Saca-Tper 124 e 125, che poi attraverso il centro storico raggiungeranno la collina, l’ospedale Bellaria e Ponticella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
