Treni nuovo sciopero di 24 ore

Dalle ore 21 di giovedì 2 alle ore 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025 è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L'agitazione sindacale può comportare cancellazioni o variazioni anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione.Per il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it