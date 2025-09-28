Treni nuovo sciopero di 24 ore
Dalle ore 21 di giovedì 2 alle ore 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025 è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L'agitazione sindacale può comportare cancellazioni o variazioni anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione.Per il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Nuovo sciopero (regionale) dei treni in arrivo a luglio: viaggi a rischio per 23 ore
Ancora fiamme nel Foggiano, nuovo stop ai treni sulla linea Pescara-Bari: ritardi e cancellazioni
Nuovo caos ferroviario in Puglia: linea elettrica in tilt tra Cerignola e Barletta, treni bloccati o cancellati. Ritardi fino a 100 minuti
Tre cose che non sai sul nuovo treno ETR 1000 Frecciarossa con Giampiero Strisciuglio, ad Trenitalia. #ilmattino #frecciarossa #trenitalia #trasporti #trenitalia - facebook.com Vai su Facebook
Trenitalia presenta il nuovo Frecciarossa 1000 sostenibile: oltre 1,3 miliardi di investimenti per 46 treni per il gruppo Fs. Viaggio in anteprima sulla linea Roma-Napoli del treno di nuova generazione in circolazione da domenica 28 settembre sui principali colle - X Vai su X
Sciopero treni 21-22 settembre: orari, disagi e rimborsi - Un nuovo sciopero nazionale dei treni è in programma dalle 21:00 di domenica 21 settembre alle 21:00 di lunedì 22 settembre 2025. Riporta ilfattovesuviano.it
Sciopero 21 – 22 settembre 2025: tutti i treni garantiti - I treni si fermano 24 ore per lo sciopero del 21 e 22 settembre 2025: scopri gli orari della protesta e la lista dei treni garantiti. Si legge su sicurauto.it