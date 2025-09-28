Trench | quello classico si rinnova con accessori e stratificazioni

Difficile non averne almeno uno nell’armadio. Un trench classico è un alleato indispensabile per affrontare la stagione autunnale. Protegge dalla pioggia e dalle prime giornate un po’ troppo fresche senza appesantire. Può essere stratificato secondo le esigenze. E sta bene davvero con tutto. Come se non bastasse, non passa mai di moda. Questa sua anima trasversale non deve però essere vista come potenzialmente noiosa. Basta poco per trasformarlo e dargli un’aria tutta nuova, magari strizzando l’occhio anche alle ultime tendenze. Attraverso giochi di layering e abbinamenti inaspettati, soprattutto con gli accessori, è capace di rinnovarsi in maniera assolutamente contemporanea. 🔗 Leggi su Amica.it

