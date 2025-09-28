Tregua lampo poi gelo d’inizio ottobre | Italia verso un assaggio d’inverno

28 set 2025

La breve parentesi di quiete che stiamo sperimentando in queste ore non rappresenta affatto l’inizio di una fase stabile: già a ridosso della metà settimana l’Italia dovrà fare i conti con un’irruzione di aria gelida che promette di rivoluzionare il quadro meteo e di far crollare i termometri come raramente accade a cavallo tra fine . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

