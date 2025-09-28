Tregua dal maltempo ma temperature in picchiata | il meteo della settimana

Dopo i giorni di maltempo violento con grandinate, allagamenti e frane che hanno colpito Como e provincia, la situazione si avvia verso una tregua. L’instabilità che ha investito il Nord lascerà infatti spazio a un campo di alta pressione, con giornate più soleggiate e asciutte. Ma non sarà un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: tregua - maltempo

Maltempo al Nord, parchi chiusi a Milano per vento e temporali. Liguria sotto la grandine. Tregua dal caldo: ecco fino a quando

Il maltempo non dà tregua al Nord: frana investe auto in val Senales. In Friuli allagamenti e vento a 112 km/h, in Veneto esonda il Meschio

Caldo, ultimi giorni di tregua ma prima il maltempo: le previsioni meteo

Ancora qualche pioggia nella giornata di oggi sulla nostra Penisola. Poi, una breve tregua ad inizio settimana. Da mercoledì torna il maltempo: previste precipitazioni sparse e un ulteriore calo delle temperature. - X Vai su X

Meteo, breve tregua dal maltempo prima di un nuovo peggioramento: ecco quando - facebook.com Vai su Facebook

Che tempo farà nei prossimi giorni? Tregua dal maltempo, ma nuovo peggioramento nel weekend - Durerà poco la tregua dal maltempo: se nelle prossime ore è confermata una fase più asciutta e soleggiata, nel weekend sono previste di nuovo piogge. Secondo blitzquotidiano.it

Liguria, tregua breve dal maltempo: da venerdì tornano piogge e temperature in calo - Il sole che ha fatto capolino in queste ore sulla Liguria non durerà a lungo. telenord.it scrive