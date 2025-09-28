Tre sedie spesa zero Pisa-Fiorentina la foto virale dei giovani tifosi sul tetto
Pisa, 28 settembre 2025 – Tre sedie, sopra tutti. È una foto che parla da sola quella che arriva dallo stadio Arena Garibaldi. Tre giovani ragazzi – due con la maglietta viola e l’altro con una semplice t-shirt grigia – sono riusciti ad assistere alla partita Pisa-Fiorentina sopra il tetto di una casa. Tre amici, tre giovani ragazzi che sono riusciti a trovare a una soluzione al caro prezzi dei biglietti. Mentre la Curva Fiesole, infatti, non si è presentata oggi per il derby più importante – eccessivi secondo gli ultras viola i 45 euro più 4 euro di prevendita – loro tre ce l’hanno fatta a esserci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sedie - spesa
La “casa” dei Testimoni di Geova, a Cairo, ha chiuso i battenti e il Comune di Savona si compra tutte le 300 sedie della sala. Novecento euro la spesa complessiva, quindi tre euro a sedia: e se non è un affare, poco ci manca - facebook.com Vai su Facebook