Pisa, 28 settembre 2025 – Tre sedie, sopra tutti. È una foto che parla da sola quella che arriva dallo stadio Arena Garibaldi. Tre giovani ragazzi – due con la maglietta viola e l’altro con una semplice t-shirt grigia – sono riusciti ad assistere alla partita Pisa-Fiorentina sopra il tetto di una casa. Tre amici, tre giovani ragazzi che sono riusciti a trovare a una soluzione al caro prezzi dei biglietti. Mentre la Curva Fiesole, infatti, non si è presentata oggi per il derby più importante – eccessivi secondo gli ultras viola i 45 euro più 4 euro di prevendita – loro tre ce l’hanno fatta a esserci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre sedie, spesa zero. Pisa-Fiorentina, la foto (virale) dei giovani tifosi sul tetto