Travolge con l’auto quattro giovani dopo la rissa in discoteca choc a Livorno
Livorno 28 settembre 2025 - Quattro giovani sono stati travolti da un' auto all'esterno di una discoteca alla periferia nord di Livorno. Una ragazza peruviana di 17 anni ha riportato gravi traumi a una gamba ed è stata portata in ospedale in codice rosso. È successo all'alba di domenica 25 settembre alle alle cinque nei pressi della discoteca Appendaun in via Provinciale Pisana. Il grave episodio è accaduto dopo una rissa scoppiata dentro il locale già noto alle forze dell'ordine per episodi analoghi in conseguenza dei quali è stato più volte chiuso per ordine della Questura. Dopo la rissa un giovane si è allontanato dalla discoteca e con l'auto ha travolto due ragazzi e due ragazze con i quali c'era stato l'acceso diverbio fino alla rissa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
