Travaglio | Invece di chiedere alla Flotilla di tornare Mattarella e Meloni dicano a Israele che colpirli sarebbe un atto di guerra

Ilfattoquotidiano.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un atto gratuito, irresponsabile e pericoloso come ha detto Giorgia Meloni? No, per Marco Travaglio, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi in onda il sabato su Nove, “è un atto di di disobbedienza civile che merita rispetto”. Stiamo parlando della Global Sumud Flotilla salpata verso le acque di Gaza tra mille polemiche e appelli al rientro: 52 imbarcazioni con un equipaggio formato da 44 nazionalità diverse con due obiettivi: portare aiuti umanitari nella Striscia e rompere l’assedio che Israele impone su quella zona dal 2007. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

