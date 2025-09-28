Trasporto pubblico oltre 13.000 gli abbonamenti richiesti con il bonus Ti porta Firenze

Firenzetoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sono poco più di 13.000 gli abbonamenti richiesti con il bonus Tpl. È questo il bilancio, più che positivo del primo mese di “Ti porta Firenze-Più viaggi meno paghi!”, la campagna promossa dall’Amministrazione comunale per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico in città (bus, tramvia e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trasporto - pubblico

Trasporto pubblico, sciopero degli autobus sabato 13 settembre

Schlein (Pd): “Rendere gratis trasporto pubblico locale per studenti”

Schlein: Proponiamo Trasporto pubblico gratis per studenti e fuorisede, costa meno di Cpr in Albania – Il video

trasporto pubblico oltre 13000Spese di trasporto 2025: quanto si potrà detrarre nel Modello 730 - Spese di trasporto, anche per il 2025 sarà possibile ottenere detrazione Irpef! Da catania.liveuniversity.it

trasporto pubblico oltre 13000Trasporto pubblico: 13.000 abbonamenti richiesti con il bonus - Successo per il primo mese della promozione per studenti, nuovi abbonati e abbonati storici ... Lo riporta nove.firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Trasporto Pubblico Oltre 13000