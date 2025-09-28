Traiettorie intrecciate mostra personale di Alberto Boggio Casero
Alberto Boggio Casero in Mostra Personale presso le sale della Galleria AccorsiArte di Torino. Artista contemporaneo, pittore di luci e segni, simboli, studi matematici, riflessioni filosofiche che rendono partecipe il fruitore e lo accolgono all'interno del mondo artistico di Alberto. Mostra da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: traiettorie - intrecciate
Per la serie “strane traiettorie”… Da icona dell’imprenditoria femminile a “povera vittima del cuore spezzato”: il passo è breve… e pure molto pericoloso. Perché se la libertà femminile diventa una maschera da indossare solo sul palco, ma poi nella vita reale si - facebook.com Vai su Facebook
Traiettorie intrecciate, mostra personale di Alberto Boggio Casero - Artista contemporaneo, pittore di luci e segni, simboli, studi matematici, riflessioni filosofiche che ... Segnala torinotoday.it