Traguardo dolce-amaro per Guerrini e Prusak
“Sapevamo che la gara cinese sarebbe stata difficile e non ci cullavamo affatto sul risultato dello scorso anno che ci vide vincitori. Ora le cose si complicano e dovremo dare il meglio di noi stessi nelle prossime tre tappe”. Con queste parole esordisce il pilota Guido Guerrini nella conferenza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: traguardo - dolce
Un dolce traguardo da celebrare con una torta speciale Per i 60 anni di anniversario abbiamo realizzato questa creazione elegante e raffinata, con decorazioni floreali e dettagli scintillanti che racchiudono tutta la magia delle grandi occasioni. Alla Cre - facebook.com Vai su Facebook
Traguardo dolce-amaro per Guerrini e Prusak - sammarinese, secondo in Cina, perde la testa del mondiale. Si legge su arezzonotizie.it