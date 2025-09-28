Traguardo dolce-amaro per Guerrini e Prusak

Arezzonotizie.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sapevamo che la gara cinese sarebbe stata difficile e non ci cullavamo affatto sul risultato dello scorso anno che ci vide vincitori. Ora le cose si complicano e dovremo dare il meglio di noi stessi nelle prossime tre tappe”. Con queste parole esordisce il pilota Guido Guerrini nella conferenza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: traguardo - dolce

Traguardo dolce-amaro per Guerrini e Prusak - sammarinese, secondo in Cina, perde la testa del mondiale. Si legge su arezzonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Traguardo Dolce Amaro Guerrini