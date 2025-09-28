Oggi alle 18 al Salone dei Giganti di Palazzo Bentivoglio, di recente riaperto dopo una profonda opera di ristrutturazione, viene proposto " Liberate i Giganti! La tragicomicità della guerra. Dalla Gerusalemme liberata del Tasso ai nostri giorni", uno spettacolo di storie lette, dette, fatte per celebrare il restauro del salone, con protagonisti Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini, accompagnati dalle musiche dal vivo di Federico Squassabia. Lo spettacolo è stato commissionato appositamente per celebrare il recente restauro degli affreschi del Salone dei Giganti. Una nuova vita di questo prezioso spazio culturale, grazie anche all’inserimento dell’impianto di riscaldamento e condizionamento, al nuovo impianto di illuminazione e alla realizzazione di un pavimento in parquet. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tragicomicità della guerra a Palazzo Bentivoglio