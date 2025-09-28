Tragedia sfiorata | un treno della linea Milano-Tirano ha urtato i massi caduti ad Abbadia

Non soltanto sulla strada il grosso masso franato sulla SS 36 ad Abbadia Lariana non ha provocato feriti, ma la tragedia, e di proporzioni ancora maggiori, questo pomeriggio si è sfiorata anche sui binari.Il deragliamentoPoco dopo la frana, infatti, mentre procedeva tra Lecco e Abbadia Lariana il. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Tragedia sfiorata sulla Lecco-Sondrio: masso rimbalza sulla ferrovia e finisce sulla Statale 36 - La linea ferroviaria e stata subito interrotta, con danni alle strutture, mentre il treno che stava sopraggiungendo si e fermato grazie ... Si legge su tgcom24.mediaset.it

Tragedia sfiorata, enorme masso precipita prima sulla ferrovia e poi sulla Statale 36. Treni bloccati e corsia chiusa per tutta la notte - Lecco, in Superstrada si viaggia solo sulla corsia di sorpasso: il macigno per puro caso non ha colpito né il convoglio né le auto in transito ... Come scrive msn.com