Tragedia sfiorata Superstrada 36 e linea ferroviaria Lecco-Sondrio interrotte per la caduta di un enorme masso

Un grosso masso è precipitato sia sulla linea ferroviaria Lecco – ondrio, sia sulla sottostante Statale 36. La circolazione dei treni è interrotta, come è temporaneamente bloccato il traffico in Superstrada, in direzione nord, da Lecco verso Colico.

In questa notizia si parla di: tragedia - sfiorata

