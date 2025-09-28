Tragedia sfiorata Superstrada 36 e linea ferroviaria Lecco-Sondrio interrotte per la caduta di un enorme masso

28 set 2025

Un grosso masso è precipitato sia sulla linea ferroviaria Lecco – ondrio, sia sulla sottostante Statale 36. La circolazione dei treni è interrotta, come è temporaneamente bloccato il traffico in Superstrada, in direzione nord, da Lecco verso Colico. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

