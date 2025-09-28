tragedia sfiorata enorme masso precipita sulla ferrovia e la statale 36

Lecco, 28 settembre 2025 – Un grosso masso è precipitato sia sulla linea ferroviaria Lecco – Sondrio, sia sulla sottostante Statale 36. La circolazione dei treni è interrotta, come è temporaneamente bloccato il traffico in Superstrada, in direzione nord, da Lecco verso Colico. Il macigno per fortuna non ha colpito né un convoglio che stava transitando in quel momento, né gli automobilisti. Il crollo è successo dopo dopo le 13, tra Lecco e Abbadia Lariana, in direzione nord, verso l'Alto Lago, poco dopo l'uscita del tunnel San Martino, la galleria dell'Attraversamento di Lecco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Anas, oltre agli agenti della Polstrada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

