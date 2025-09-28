Tragedia in via Gustavo Bianchi Scomparso da alcuni giorni trovato senza vita in strada
Non si avevano più notizie di lui da un paio di giorni. Le ricerche di un 37enne italiano si sono concluse nella maniera più tragica nella notte tra ieri e venerdì. Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto in via Gustavo Bianchi, ai bordi della pista di pattinaggio nell’area del Motovelodromo. Sulle cause del decesso sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso, ma dalle prime verifiche sembrerebbe allargarsi l’ombra della droga. A stroncarlo potrebbe infatti essere stata una overdose, forse di eroina. A spingere gli inquirenti verso questa pista, una siringa trovata nella zona. A sciogliere ogni dubbio sarà comunque l’ autopsia, che verrà disposta a breve dalla procura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
