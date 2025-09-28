Tragedia in strada scontro tra uno scooter e un’auto | muore un sedicenne

Tempo di lettura: 2 minuti A Sala Consilina, nel Salernitano, un ragazzo di 16 anni è morto dopo che lo scooter su cui viaggiava si è scontrato con un’auto. Feriti un altro giovane, anche lui sedicenne e passeggero dello scooter, e la donna alla guida della vettura. Nessuno dei due è in pericolo di vita.   La vittima, un ragazzo del posto, era alla guida dello scooter. Con lui viaggiava un coetaneo originario di Teggiano. Per cause ancora in fase di accertamento, la moto si è scontrata in via Taverne con una Citroën C3  guidata da una donna.   Le condizioni del conducente dello scooter sono apparse subito gravissime. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

