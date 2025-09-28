Tragedia in provincia di Campobasso auto si ribalta in incidente e muore una 25enne incinta all' ottavo mese

L'incidente è accaduto a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso: a bordo dell'auto c'erano anche il compagno della donna incinta e un minore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

tragedia in provincia di campobasso auto si ribalta in incidente e muore una 25enne incinta all ottavo mese

tragedia provincia campobasso autoScontro tra furgone e auto, grave un 72enne: è in prognosi riservata - Grave incidente ieri mattina lungo la Strada Statale 645 Fondovalle Tappino, nel territorio di Campodipietra, a circa cinque chilometri da Campobasso. primopianomolise.it scrive

