Tragedia in montagna | è morto un cacciatore di 37 anni

Trentotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nella mattinata di domenica 28 settembre a Covelo, una frazione del comune di Vallelaghi, dove un giovane cacciatore è morto a soli 37 anni.Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe precipitato in una cengia e sarebbe morto sul colpo. Presenti sul posto gli operatori del Soccorso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: tragedia - montagna

