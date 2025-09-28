Tragedia durante il comizio del noto politico | Morti e feriti Cosa è successo
Quella che doveva essere una giornata all’insegna della passione politica e della partecipazione popolare si è trasformata in un dramma di vasta portata. Un evento pubblico organizzato per sostenere la nuova carriera di un famoso attore, recentemente entrato in politica, si è concluso in maniera tragica a causa di una folla fuori controllo. L’imponente afflusso di sostenitori, attratti dalla celebrità e dalla popolarità della figura al centro della manifestazione, ha provocato una calca fatale che ha lasciato decine di morti e moltissimi feriti, gettando nello sconforto una regione intera. Leggi anche: “Hanno accettato l’accordo”: il clamoroso annuncio arriva dagli USA Leggi anche: “Torniamo indietro”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: tragedia - durante
Gualazzi, guizzo salvavita: crollo durante il concerto, Raphael si sposta un istante prima. «Miracolo, poteva essere una tragedia»
Tragedia nello Stretto di Messina: addio a Luca Tranzillo, colto da infarto durante la traversata
Tragedia a Marotta durante festa: uomo armato irrompe e uccide madre della festeggiata
Tragedia a Trieste, uomo muore durante gara canottaggio davanti al molo Audace ARTICOLO --> https://www.triestecafe.it/it/news/cronaca/tragedia-a-trieste-uomo-muore-durante-gara-canottaggio-davanti-molo-audace-trieste.html - facebook.com Vai su Facebook
Muore a 24 anni cadendo da cavallo durante il lavoro: tragedia in un allevamento nel Biellese #biella #incidente #lavoro #26settembre - X Vai su X
India, 39 morti nella calca durante un comizio di un popolare attore e politico - Tra le vittime, in maggioranza donne, ci sono anche 9 bambini ... Scrive ilsole24ore.com