Quella che doveva essere una giornata all'insegna della passione politica e della partecipazione popolare si è trasformata in un dramma di vasta portata. Un evento pubblico organizzato per sostenere la nuova carriera di un famoso attore, recentemente entrato in politica, si è concluso in maniera tragica a causa di una folla fuori controllo. L'imponente afflusso di sostenitori, attratti dalla celebrità e dalla popolarità della figura al centro della manifestazione, ha provocato una calca fatale che ha lasciato decine di morti e moltissimi feriti, gettando nello sconforto una regione intera.

