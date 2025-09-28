Tragedia durante il comizio del noto politico la folla impazzisce | Morti e feriti È strage

Thesocialpost.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata che doveva essere di festa e di fervore politico si è trasformata in un incubo di proporzioni devastanti. L’attesa febbrile per vedere un famoso attore, da poco convertito alla carriera politica, ha innescato una folla incontrollabile. Migliaia di persone, stipate in uno spazio inadeguato, hanno improvvisamente spinto in avanti, travolgendo chi si trovava sulla loro strada. Il risultato è stata una calca fatale che ha soffocato e schiacciato gli astanti. La tragedia si è consumata in pochi istanti di caos e panico collettivo, lasciando sul campo un bilancio pesantissimo di vite spezzate e di feriti, un promemoria crudo e doloroso di quanto velocemente l’entusiasmo possa degenerare in lutto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

tragedia durante il comizio del noto politico la folla impazzisce morti e feriti 200 strage

© Thesocialpost.it - Tragedia durante il comizio del noto politico, la folla impazzisce: “Morti e feriti”. È strage

In questa notizia si parla di: tragedia - durante

Gualazzi, guizzo salvavita: crollo durante il concerto, Raphael si sposta un istante prima. «Miracolo, poteva essere una tragedia»

Tragedia nello Stretto di Messina: addio a Luca Tranzillo, colto da infarto durante la traversata

Tragedia a Marotta durante festa: uomo armato irrompe e uccide madre della festeggiata

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Durante Comizio Noto