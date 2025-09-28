Tragedia durante il comizio del noto politico la folla impazzisce | Morti e feriti È strage

Una giornata che doveva essere di festa e di fervore politico si è trasformata in un incubo di proporzioni devastanti. L’attesa febbrile per vedere un famoso attore, da poco convertito alla carriera politica, ha innescato una folla incontrollabile. Migliaia di persone, stipate in uno spazio inadeguato, hanno improvvisamente spinto in avanti, travolgendo chi si trovava sulla loro strada. Il risultato è stata una calca fatale che ha soffocato e schiacciato gli astanti. La tragedia si è consumata in pochi istanti di caos e panico collettivo, lasciando sul campo un bilancio pesantissimo di vite spezzate e di feriti, un promemoria crudo e doloroso di quanto velocemente l’entusiasmo possa degenerare in lutto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

