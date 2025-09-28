Tragedia alla corsa si accascia e muore Addio Gregory appassionato maratoneta Chi era la vittima

Lanazione.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 28 settembre 2025 – Correva per passione  Gregory Helbig. Americano 69 anni, in vacanza in Italia insieme alla figlia e da 39 anni. Proprio con lei oggi, 28 settembre, stava partecipando alla 51nesima edizione della Mugello Marathon. In pochi attimi quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in una  tragedia. Secondo quanto spiegato dagli organizzatori della manifestazione, il 69enne si è sentito male improvvisamente. I soccorsi hanno fatto il possibile per scongiurare il peggio: “Sono stati tempestivi: volontari, personale medico ed elisoccorso hanno fatto tutto il possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tragedia alla corsa si accascia e muore addio gregory appassionato maratoneta chi era la vittima

© Lanazione.it - Tragedia alla corsa, si accascia e muore. “Addio Gregory, appassionato maratoneta”. Chi era la vittima

In questa notizia si parla di: tragedia - corsa

Incinta al nono mese precipita dal secondo piano, la corsa in ospedale: è tragedia

Tragedia al Giubileo dei giovani, morta ragazza di 18 anni: la corsa in ospedale, non ce l’ha fatta

“È morto”. Tragedia shock nel calcio, il malore improvviso, poi la corsa in ospedale: tutto inutile

tragedia corsa accascia muoreLecce, 35enne urla e spaventa i passanti poi si accascia e muore davanti alla polizia - Il 35enne Fabio Antonio Scardino, in evidente agitazione, si è accasciato al suolo davanti agli agenti. Riporta msn.com

Porto Sant'Elpidio, si accascia per un malore appena svegliato: soccorsi vani, muore a 20 anni - La tragedia si è verificata stamattina a Porto Sant'Elpidio, in via Martiri di Belfiore. corriereadriatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Corsa Accascia Muore