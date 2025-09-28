Tragedia alla corsa si accascia e muore Addio Gregory appassionato maratoneta Chi era la vittima
Firenze, 28 settembre 2025 – Correva per passione Gregory Helbig. Americano 69 anni, in vacanza in Italia insieme alla figlia e da 39 anni. Proprio con lei oggi, 28 settembre, stava partecipando alla 51nesima edizione della Mugello Marathon. In pochi attimi quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in una tragedia. Secondo quanto spiegato dagli organizzatori della manifestazione, il 69enne si è sentito male improvvisamente. I soccorsi hanno fatto il possibile per scongiurare il peggio: “Sono stati tempestivi: volontari, personale medico ed elisoccorso hanno fatto tutto il possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
