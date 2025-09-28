Tragedia a Torino Parella | morta una ragazza di 24 anni caduta dalla finestra di un palazzo

Tragedia nel pomeriggio di ieri, 27 settembre 2023, in un palazzo di via Asinari di Bernezzo, a Torino. Una ragazza è caduta dalla finestra del condominio ed è finita in strada. Tutti i tentativi di soccorrerla sono stati vani. Dalle prime informazioni disponibili, la giovane aveva 24 anni.Sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

