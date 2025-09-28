ABBONATI A DAYITALIANEWS Grave incidente nel Salernitano. Un tragico scontro tra un’auto e uno scooter è avvenuto nella serata di ieri, sabato 27 settembre, a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone: due studenti liceali e una donna. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 16 anni, che ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate. L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Taverne e via San Golfo, proprio alla vigilia dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, patrono della città. La dinamica è ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia a Sala Consilina: scontro auto-scooter, muore liceale di 16 anni