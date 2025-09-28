Tragedia a Brindisi | i cugini Sternativo morti nello schianto spunta l’ipotesi di una Fiat Panda fuggita

La dinamica della tragedia sulla provinciale 26. Un sabato pomeriggio di fine settembre si è trasformato in dramma sulla strada provinciale 26, che collega Francavilla Fontana a Ceglie Messapica. Due giovani cugini, Antonio e Gabriele Sternativo, rispettivamente di 27 e 20 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale devastante, avvenuto all’altezza della cosiddetta “discesa di Fumagalli”. La loro Fiat Punto è finita fuori strada dopo aver perso il controllo, ribaltandosi più volte e terminando la corsa contro un albero. L’impatto è stato violentissimo: entrambi i ragazzi sono stati sbattuti fuori dall’abitacolo e i loro corpi sono stati ritrovati a più di dieci metri di distanza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

