Tragedia a Brindisi | i cugini Sternativo morti nello schianto spunta l’ipotesi di una Fiat Panda fuggita
La dinamica della tragedia sulla provinciale 26. Un sabato pomeriggio di fine settembre si è trasformato in dramma sulla strada provinciale 26, che collega Francavilla Fontana a Ceglie Messapica. Due giovani cugini, Antonio e Gabriele Sternativo, rispettivamente di 27 e 20 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale devastante, avvenuto all'altezza della cosiddetta "discesa di Fumagalli". La loro Fiat Punto è finita fuori strada dopo aver perso il controllo, ribaltandosi più volte e terminando la corsa contro un albero. L'impatto è stato violentissimo: entrambi i ragazzi sono stati sbattuti fuori dall'abitacolo e i loro corpi sono stati ritrovati a più di dieci metri di distanza.
Tragedia in vacanza, bimbo di 5 mesi muore nel sonno in un villaggio a Brindisi: disposta l’autopsia
Poliziotta si toglie la vita nella Questura di Brindisi: tragedia a 35 anni
Tragedia sfiorata nella serata odierna a Punta Penne, il tratto di mare a Sud del litorale di Brindisi: un peschereccio si è incagliato ed è affondato. Tratti in salvo i tre membri dell'equipaggio, grazie ai soccorsi dei vigili del fuoco e degli uomini della Guardia costi
Cugini morti nell'incidente stradale: si cerca la seconda auto - Cugini morti in incidente stradale nel Brindisino: si cerca una Fiat Panda, indagini su una seconda auto per chiarire la dinamica.
Francavilla Fontana, tragedia sulla provinciale: indagini in corso per rintracciare la Fiat Panda coinvolta - Le autorità stanno cercando di fare luce su una dinamica che non appare più essere quella di un incidente solitario.