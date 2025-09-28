Traffico incidenti e la frana | la viabilità lecchese va ko Statale 36 in tilt
Lecco, 28 settembre 2025 – Sole, traffico, incidenti e la frana sulla linea ferroviaria e la Statale 36. Una tempesta perfetta si è abbattuta quest'oggi sulla viabilità lecchese. Dopo una settimana di pioggia, migliaia di milanesi e brianzoli sono scappati dalle città per una gita mordi e fuggi sul lago o sulle montagne della Valtellina e della Valsassina approfittando della domenica di sole. In diversi borghi rivieraschi sono state inoltre organizzate diverse manifestazioni di richiamo, come a Bellano con il Festival nazionale del Borghi più belli d'Italia. Il traffico già sostenuto è stato poi ulteriormente paralizzato dalla frana che ha interrotto la linea ferroviaria Lecco – Colico e parte della Statale 36 ad Abbadia Lariana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
