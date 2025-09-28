Tradizioni popolari musica e convivialità | a Oliveto Citra torna la Festa dell' uva

Salernotoday.it | 28 set 2025

Dal 3 al 5 ottobre Oliveto Citra ospiterà la 51ª edizione della Festa dell’Uva, appuntamento che ogni anno richiama centinaia di visitatori nel cuore dell’Alta Valle del Sele. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, unisce memoria contadina e spirito di festa, con un programma che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

