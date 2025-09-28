Tradizioni popolari musica e convivialità | a Oliveto Citra torna la Festa dell' uva

Dal 3 al 5 ottobre Oliveto Citra ospiterà la 51ª edizione della Festa dell’Uva, appuntamento che ogni anno richiama centinaia di visitatori nel cuore dell’Alta Valle del Sele. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, unisce memoria contadina e spirito di festa, con un programma che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: tradizioni - popolari

Misinto tra fabbrichette, grandi marchi del design e tradizioni antiche: sviluppo e usanze popolari convivono

Rinascimento europeo, tradizioni popolari e Musica World: il gran finale dell’Appennino Festival

Street food siciliano: un viaggio tra sapori antichi e tradizioni popolari

Le pesche nel vino come le faceva mia nonna. Belle le fiaschetterie romane che mantengono queste tradizioni popolari diffuse in molte aree d’Italia. - facebook.com Vai su Facebook

Rinascimento europeo, tradizioni popolari e Musica World: il gran finale dell’Appennino Festival - Dal rinascimento europeo ai canti della tradizione veneta per arrivare a Piacenza World e alle "Correnti". Riporta ilpiacenza.it

Agosto: significato, leggende e tradizioni popolari - Agosto è il mese centrale dell’estate, solitamente segnato dal caldo intenso, dalle feste religiose e dai ritmi della campagna. Lo riporta quotidiano.net