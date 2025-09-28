Traballa la panchina del Monza Bianco a rischio | De Rossi possibile sostituto?

Con i vari campionati che iniziano ad entrare nel vivo, le difficoltà di alcune squadre comportano già i primi pensieri di possibili esoneri nonostante siano state disputate poche giornate. Ad appartenere a questa lista ci sarebbe il Monza, che in Serie B non è partito come ci si poteva attendere. Nelle prime cinque sfide i brianzoli hanno ottenuto solamente un pareggio, due vittorie e altrettante sconfitte, di cui l’ultima con il Padova che, stando a quanto riportato da Sky Sport, starebbe mettendo a rischio la panchina di Paolo Bianco. De Rossi sotto contratto con la Roma. Visti i risultati non esaltanti, la possibilità di un esonero non sarebbe da escludere, con il club che starebbe pensando ad un cambio di rotta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

