Tra tradizione e devozione popolare È la domenica del santo Crocefisso

La città di Castano si appresta a vivere una settimana di intensa spiritualità accanto al suo "santo Crocifisso", opera lignea databile alla prima metà del Cinquecento e realizzato da una bottega lombarda. La figura del Cristo in croce, scolpita nel legno, è alta circa 180 centimetri, con l'aggiunta di barba e capelli per un ulteriore tocco di verosimiglianza con una figura umana. Un Crocifisso considerato taumaturgico e circondato da una grande devozione popolare. Solitamente si trova nell'abside della chiesa parrocchiale di San Zenone. Il "voto" di portarlo in solenne processione ogni 25 anni venne fatto nel 1859, al tempo delle sanguinose battaglie risorgimentali, allorché il borgo di Castano venne preservato, contro ogni previsione, nello scontro fra le truppe piemontesi e quelle austriache, che si concluse con la Battaglia di Magenta.

