La visita del primo ministro indiano Narendra Modi in Cina, la prima in sette anni, in occasione della 25ª riunione dei capi di Stato e di governo dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ha suscitato un’ondata di ottimismo. L’auspicio diffuso è che i due giganti asiatici, India e Cina, possano finalmente attenuare le tensioni e avviare una fase di cooperazione più stabile. I due Paesi sono noti per le loro relazioni complesse, oscillanti tra cooperazione e competizione. Nel corso dell’incontro, Modi e Xi Jinping hanno dichiarato di voler essere partner per lo sviluppo, non rivali, lanciando un messaggio strategicamente significativo, soprattutto verso i Paesi occidentali e alla luce delle politiche tariffarie imposte dall’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tra l’Elefante e il Dragone, c’è spazio per l’Europa e l’Italia. L’analisi di Boldrini