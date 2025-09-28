Tra disabilità e diritti I giganti dell’inclusione e l’abbraccio di PizzAut
e Barbara Calderola Autismo, diritti e inclusione, "bando a invidie o maldicenza, il sociale non è una gara: molto meglio lavorare insieme, per una società migliore". Sul palco della tensostruttura a Vaprio, dove ieri si è conclusa la kermesse “Includere, un verbo difficile ma umano“, la stretta di mano fra giganti dell’inclusione: Vittorio Caglio, fondatore e storico direttore della cooperativa Punto d’Incontro onlus, Nico Acampora, papà e anima di PizzAut, Franco Baroncini, l’imprenditore e presidente della Fondazione Bfz che al sogno di un nuovo polo per l’autismo in riva all’Adda ha devoluto i risparmi di una vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: disabilit - diritti
