e Barbara Calderola Autismo, diritti e inclusione, "bando a invidie o maldicenza, il sociale non è una gara: molto meglio lavorare insieme, per una società migliore". Sul palco della tensostruttura a Vaprio, dove ieri si è conclusa la kermesse “Includere, un verbo difficile ma umano“, la stretta di mano fra giganti dell’inclusione: Vittorio Caglio, fondatore e storico direttore della cooperativa Punto d’Incontro onlus, Nico Acampora, papà e anima di PizzAut, Franco Baroncini, l’imprenditore e presidente della Fondazione Bfz che al sogno di un nuovo polo per l’autismo in riva all’Adda ha devoluto i risparmi di una vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra disabilità e diritti. I giganti dell’inclusione e l’abbraccio di PizzAut