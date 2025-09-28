Toyota punta sul futuro | cinque giovani piloti in finale per il programma di sviluppo

Quattro giapponesi e un neozelandese si contenderanno un posto nel prestigioso programma rally in Finlandia. Tra loro anche il sedicenne Daiya Minowa, promessa del drifting già supportata da Takamoto Katsuta. Toyota Gazoo Racing ha ufficializzato i cinque giovani piloti che accederanno alla fase finale del suo programma di sviluppo, pensato per coltivare nuovi talenti destinati . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

