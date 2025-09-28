Toyota punta sul futuro | cinque giovani piloti in finale per il programma di sviluppo

Quattro giapponesi e un neozelandese si contenderanno un posto nel prestigioso programma rally in Finlandia. Tra loro anche il sedicenne Daiya Minowa, promessa del drifting già supportata da Takamoto Katsuta. Toyota Gazoo Racing ha ufficializzato i cinque giovani piloti che accederanno alla fase finale del suo programma di sviluppo, pensato per coltivare nuovi talenti destinati . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

La Century non è una Toyota qualsiasi: è l'ammiraglia di punta del marchio nipponico, così lussuosa, costosa e ben costruita da poter rivaleggiare con Maybach, Bentley e Rolls. Il problema è trovarne una… #toyota #toyotacentury

Toyota punta sull’alternativa all’elettrico: il nuovo motore è un salto nel futuro, efficienza e consumi record - In un car market ancora alla ricerca di una soluzione definitiva, i top brand stanno già andando oltre all’elettrico con innovazioni geniali. Si legge su fuoristrada.it

Toyota ha scelto il carburante del futuro: schiaffo ad elettrico e benzina, la decisione che può cambiare tutto - La Toyota prosegue nei suoi investimenti sull'idrogeno e crede che in futuro possa rimpiazzare il diesel. Secondo reportmotori.it